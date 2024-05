Re Carlo, schiaffo a Harry (che non va a trovarlo): chi nomina al suo posto

08 maggio 2024 a

Si fa sempre più lontana la riconciliazione tra il principe William e la Famiglia reale.

Non solo Re Carlo non vedrà il suo secondogenito che si trova in questi giorni a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games perché ha troppi impegni ma oggi il sovrano ha detto che il grado onorifico di colonnello dell'Army Air Corps sarà conferito al principe William anziché ad Harry al quale sarebbe spettato di diritto, visto che durante la sua seconda missione in Afghanistan come pilota di elicotteri da guerra Apache, aveva servito proprio in quel reparto dell’esercito britannico.

Ma niente da fare. I rapporti tra Harry e la sua famiglia evidentemente sono ai minimi termini. La decisione di Re Carlo - che negli ultimi 31 anni ha ricoperto lui stesso quel grado - di togliere al suo secondogenito anche questa onorificenza è l'ennesima prova della rottura avvenuta nella Royal Family nel 2020 quando Harry ha abbandonato il suo ruolo per trasferirsi in America con Meghan Markle.

Insomma, Harry è a Londra per prendere parte al decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi sportivi riservati ai veterani di guerra con disabilità patrocinati dallo stesso principe fin dalla loro fondazione, ma non si incontrerà con nessuno della sua famiglia. Terminato l'evento volerà in Nigeria con la moglie.