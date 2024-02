Pd, D'Alema incita i giovani alla rivolta contro Schlein: "Fossi in voi, mi inc***"

10 febbraio 2024 a

Un incendiario Massimo D'Alema ha aizzato i giovani del Pd contro Elly Schlein. L'ex presidente del Consiglio giovedì 8 febbraio, nella sala del Consiglio comunale di Napoli, in occasione dell’evento dal titolo "Quarant’anni senza Berlinguer: una discussione intergenerazionale", organizzato dalla federazione provinciale dei Giovani democratici di Napoli, ha lanciato una serie di bombe contro la segretaria e ha invitato i ragazzi a ribellarsi.

"Se fossi in voi mi incaz***ei. A 28 anni io ero in direzione nazionale, a voi non fanno fare nemmeno il congresso", ha detto Baffino secondo quanto riporta il Giornale. D'Alema li ha incitati alla lotta, all'occupazione del Nazareno contro la scelta della Schlein di tenere congelato il congresso della federazione giovanile.

"È una chiamata alle armi che spiazza anche il pubblico", si legge nell'articolo. Quella di D'Alema ha "tutto il senso di una resa dei conti con la nuova leader del Pd. Non è un mistero che Schlein abbia scelto come padrini della sua segreteria Pierluigi Bersani e Romano Prodi, rottamando l'ex leader dei Ds". E così D'Alema, ormai "fuori dai giochi", "prova a incendiare l'opposizione contro la Schlein".

Del resto, "il congresso dei giovani Pd è diventata una barzelletta. Da cinque anni l'assemblea va avanti di rinvio in rinvio. Si sono alternati tre segretari, Zingaretti, Letta e Schlein. Ma la musica non cambia: tutto congelato". Dopo le bordate di D'Alema, "Schlein, nervosa, incassa il colpo e non replica" ma "medita una vendetta fredda".