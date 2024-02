Forza Italia, sondaggi riservati: quanto prendono alle Europee

15 febbraio 2024 a

Ottimismo in Forza Italia per le prossime elezioni europee, in programma l'8 e il 9 giugno: secondo la vice presidente del Senato Licia Ronzulli, come riporta il Tempo, gli azzurri si attesterebbero al 10%, un segnale che secondo la senatrice "vuol dire che stiamo lavorando bene". Un risultato a doppia cifra che, se confermato, rappresenterebbe un importante attestato di stima e fiducia nel partito fondato da Silvio Berlusconi. Nel frattempo, tutti i partiti sarebbero alla ricerca di nomi appetibili da candidare. Qualcuno, però, sarebbe più in alto mare di altri.

In casa Pd, per esempio, non è stato ancora sciolto il nodo della candidatura della segretaria Elly Schlein. Mentre c'è chi ha già dato la propria disponibilità, come il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella, che ha detto: "Io ho dato la mia disponibilità a candidarmi alla segretaria e al partito. Quella delle europee è una sfida veramente seria. Secondo me la più difficile e la più cruciale mai avuta". Il sindaco di Milano Beppe Sala, invece, ha criticato il partito: "L’aspetto che non funziona nel Pd è la scarsa voglia di vincere, c’è la volontà di rimanere su un percorso di conferma dei valori e di quello che è l’elettorato. Ci si prende pochi rischi ma così si rimane al 20%. Per vincere bisogna essere in coalizione e se potessi fare un invito a tutti coloro che possono essere in coalizione direi di trovare cose che uniscono e non sempre cose che dividono".