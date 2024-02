Firenze, ira della Lega su Landini: "Parole disgustose, non si ferma davanti alla tragedia"

16 febbraio 2024 a

La tragedia di Firenze conta finora un morto accertato e almeno 4 dispersi. Un altro ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Morti sul lavoro, operai che lavorano all'alba in un cantiere per l'apertura di un nuovo supermercato e che sotto il crollo di una trave hanno trovato la morte. E tutta la città di Firenze è attonita davanti a questa tragedia. Chi si trovava vicino al cantiere afferma di aver sentito le urla strazianti di chi è rimasto sotto la trave.

Il Comune di Firenze ha indetto il lutto cittadino per la giornata di domani. E su quanto accaduto è intervenuto anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: "È una tragedia inaccettabile che si ripete dentro la logica del subappalto e degli appalti al massimo ribasso. Questa logica deve essere contrastata a livello nazionale e per questo proporrò per la prossima settimana anche agli altri sindacati un’iniziativa generale. Proprio questo governo ha cambiato il codice degli appalti, reintroducendo il subappalto a cascata. Questa è una cosa folle che va cambiata".

Alle parole di Landini ha risposto al Lega con una nota: "Sono disgustose le parole di Maurizio Landini, che commenta l’incidente sul lavoro a Firenze incolpando anche il nuovo codice degli appalti: il segretario della Cgil ignora che le nuove norme sono state volute dall’Europa, tanto che l’Italia era a rischio infrazione, e che nulla c’entrano con la tragedia. Il livore ideologico della Cgil non si ferma neppure davanti alle tragedie". Sciacallaggio rosso senza fine.