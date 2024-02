Vincenzo De Luca, l'affondo di Osho: "Mi può aprire per favore?"

17 febbraio 2024 a

Con la sua solita ed esilarante ironia Osho sbertuccia il governatore campano Vincenzo De Luca.

Nella vignetta pubblicata sul suo profilo Twitter dal titolo "De Luca all'assalto di Palazzo Chigi. Ma trova chiuso", Federico Palmaroli mostra una foto di De Luca che suona al citofono e la correda con questo dialogo; "Chi è?". Risposta; "Pubblicità signora... Mi può aprire per favore?". Dove la "signora" è evidentemente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

#DeLuca all'assalto di Palazzo Chigi. Ma trova chiuso pic.twitter.com/Ghp9ap3ALr — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) February 17, 2024

Ieri 16 febbraio c'è stato infatti un duro scontro a distanza tra il presidente della Campania e la premier. Nel giorno della manifestazione Pd a Roma contro l'autonomia differenziata e per chiedere i fondi di coesione, con i sindaci del Sud guidati dal governatore campano De Luca, l'intervento della Meloni scatena le ire di De Luca, che sbotta incalzato dai giornalisti. Sui fondi di coesione i governatori si stanno dimostrando "tutti collaborativi, tranne uno che non è molto collaborativo allo stato attuale", dice la premier, che affonda, senza citarlo De Luca, appunto: "Se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare, forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più".

A stretto giro arriva la risposta piccata e volgare del governatore campano: "Lavora tu, stro***. Per lavorare ci servono i soldi. È tollerabile questo atteggiamento con centinaia di sindaci che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione?".

E ancora. "Siamo qui per bloccare il racconto infame per il quale al nord c’è la virtù e al sud ci sono i miserabili e i cialtroni. Questa storia deve finire. Noi siamo qui a difesa della dignità del sud e dobbiamo fare un’operazione verità, spiegare che al sud oggi arrivano meno risorse: il 25 per cento in meno di spesa sanitaria, meno posti letto, meno medici e questa storia deve finire. Noi riteniamo di non togliere neanche un euro alle regioni del Nord. Le regioni sviluppate sono la ricchezza dell'Italia e dobbiamo sostenerle, ma la spesa aggiuntiva va indirizzata al Sud”. E conclude: "La presidente Meloni deve chiedere scusa", "dimostra di non avere dignità politica e di avere disprezzo per il sud".