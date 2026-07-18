Firenze, non riesce ad aprire la cassa: sventa una rapina il primo giorno di lavoro

Una giovane cassiera, 20 anni, è riuscita a sventare una rapina in un negozio nella provincia di Firenze nel suo primo giorno di lavoro. A costare carissimo al ladro è stata proprio la sua impreparazione, dal momento che non è stata in grado di aprire la cassa di fronte alle insistenze del rapinatore. Quest'ultimo, quindi, non solo è fuggito a mani vuote, ma ha anche rischiato di essere preso dai clienti del supermercato.

Secondo la ricostruzione dei media locali, l'uomo sarebbe entrato nel super puntando dritto verso la cassa. Lì avrebbe minacciato la giovane, intimandole di consegnargli il denaro. La commessa, tuttavia, pur cercando di mantenere la calma nonostante la tensione del momento, non sarebbe riuscita ad aprire il registratore a causa della sua inesperienza, facendo così perdere tempo al ladro. Che alla fine ha dovuto desistere.