Renzi, il libro, la classifica e l'obiettivo Europee

"Sono felicissimo del primo posto di Palla Al Centro in saggistica (e terzo posto in classifica generale)": Matteo Renzi lo scrive sul suo profilo Instagram, in riferimento al suo ultimo libro. Poi aggiunge: "Ma sono ancora più contento del clima che respiro tornando a incontrarvi dal vivo. Emozione, entusiasmo, partecipazione. Sarà una campagna elettorale affascinante", chiosa, riferendosi alla sua candidatura alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.