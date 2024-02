Assange non è il Navalny dell'Occidente: la differenza tra noi e le dittature

21 febbraio 2024 a

Subito dopo la morte di Alexey Navalny nella sua cella della colonia penale in Siberia dove era detenuto da mesi, in Occidente è scattata una equivalenza: Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, è come l'attivista anti-Putin. Un paragone da respingere con forza, spiega il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone, senza mai dimenticare che gli errori di Usa ed Europa non sono gli orrori delle dittature.