Askatasuna: FdI diffida sindaco, non rispettato verbale consegna

21 febbraio 2024 a

a

a

Non si chiudono le polemiche per il caso Askatasuna. A quanto pare il sindaco non ha dato seguito a quanto previsto "bianco su nero" e non ha cercato un punto di destinazione alternativo per il centro sociale. E così ora Fratelli d'Italia ha dato mandato a un legale per inviare "formale diffida" al sindaco, Stefano Lo Russo, affinché venga rispettato "quanto previsto da un atto pubblico, interrompendo immediatamente qualsiasi dialogo con i sedicenti cittadini amici degli antagonisti e deliberare per l'edificio un'altra destinazione davvero utile alla comunità".



Lo affermano in una nota l'assessore regionale Maurizio Marrone, la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Augusta Montaruli e i consiglieri comunali di Fdi Enzo Liardo e Ferrante De Benedictis. "Che gli antagonisti siano ancora fisicamente presenti dentro Askatasuna o meno, è evidente che il Comune non dispone veramente di questo immobile, nonostante il verbale ufficiale stilato dai suoi uffici stabilisca il divieto a svolgervi qualsiasi attività e che ogni deroga a quanto indicato nel verbale costituisca causa di impossibilità della prosecuzione del percorso di coprogettazione", sottolineano gli esponenti di Fratelli d'Italia, citando il documento.