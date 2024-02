Le Europee passano da Tzia Nannedda e dal voto in Sardegna

22 febbraio 2024 a

Gli occhi di tutti, leader e analisti politici, sono puntati già alle elezioni europee di giugno, considerate il possibile spartiacque per la maggioranza, l'opposizione e i rispettivi partiti trainanti, Fratelli d'Italia e Pd. La verità però, spiega Mario Sechi nel suo editoriale su Libero in edicola oggi, è che un primo pesante verdetto in grado di condizionare anche la campagna elettorale nei prossimi mesi, verrà dal voto delle regionali in Sardegna che molto dirà sullo stato di salute delle coalizioni. Occhio a Tzia Nannedda, insomma.