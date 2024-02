Terzo mandato, Luca Zaia: "Vedremo se il Parlamento è sovrano"

23 febbraio 2024 a

"Non succederà assolutamente nulla per quel che mi riguarda, nel senso che ho ancora questo anno e mezzo, due anni, non si è ben capito se ci sarà una proroga oltretutto": il presidente della Regione Veneto Luca Zaia lo ha detto a margine di un punto stampa con il Cio a Venezia, a proposito della bocciatura del terzo mandato per i governatori. La proposta, avanzata dalla Lega, è stata bocciata in commissione al Senato non solo dalle opposizioni ma anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia.

"Nel frattempo - ha proseguito Zaia - cerchiamo di capire: siccome qualcuno ha detto che il Parlamento è sovrano, vedremo quanta sovranità saprà esprimere, ma soprattutto una sovranità, io immagino, che dovrà essere rispettosa della volontà popolare". Il governatore ha poi voluto fare un appunto: "Trovo strano che ci siano persone che votano a favore del blocco del terzo mandato dei sindaci e dei presidenti di Regione, che sono eletti direttamente dal popolo, e poi ci sono alcune persone che sono da quattro o cinque legislature in Parlamento". Sulle presunte crepe nella maggioranza, invece, ha detto: "Le crepe sono altre robe, dico che basterebbe andare in strada a chiedere ai cittadini che non vedono come casta la richiesta della proroga dei mandati ma invece il fatto di bloccarli. Quindi ci ragionerei su".

Ieri, intervistata da Bruno Vespa sul tema, Giorgia Meloni aveva spiegato: "Il terzo mandato non era inserito nel nostro programma, non è una materia di iniziativa del governo ma di iniziativa parlamentare. Ci sono state visioni diverse tra i partiti della maggioranza ma in massima serenità, ne abbiamo ampiamente discusso e non è una materia che crea problemi al governo".