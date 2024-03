Pd e 5s? Procaccini rivela: "Perché il campo largo è durato 48 ore"

01 marzo 2024 a

“Sono bastate 48 ore e un voto a Strasburgo per dividere l’improbabile campo largo tra Pd e M5S, nato sulla scia del voto per le regionali in Sardegna”. A dirlo è Nicola Procaccini, copresidente dell’Ecr al Parlamento Ue, commentando l'ennesima spaccatura a sinistra. La Sardegna sarebbe dovuta essere il nuovo punto di partenza per il campo largo. Dopo anni di sconfitte, il successo di Alessandra Todde come governatrice avrebbe dovuto rilanciare l’azione congiunta di Pd e Movimento 5 Stelle. Eppure, l’unità d’intenti è durata meno di una settimana. Pronti via, a Strasburgo è arrivata subito la prima spaccatura del fronte progressista.

Nell’aula del Parlamento europeo è stata approvata a larghissima maggioranza una risoluzione che impegna gli Stati membri a sostenere l’Ucraina “con tutto ciò che è necessario per vincere la guerra contro la Russia”. Con 451 voti a favore, 46 contrari e 49 astenuti, l’Eurocamera ha ribadito che l’obiettivo finale è la vittoria di Kiev contro l’aggressore russo. Il testo non è però piaciuto agli eurodeputati pentastellati che hanno votato no all’approvazione. Il motivo risiede nell’impronta troppo bellicista con cui è stato redatto il documento. Una posizione che mette in imbarazzo gli alleati del Pd, rimasti soli a votare la risoluzione insieme a tutto il centrodestra compatto. Una distanza, quella fra dem e 5 Stelle, che non è passata inosservata.

Giuseppe Conte ora vuole Volodymyr Zelensky con la pochette

“Oggi il Parlamento europeo a Strasburgo ha votato compatto a favore di un fermo sostegno dell’Ue all’Ucraina dopo due anni di guerra di aggressione della Russia. Solo il movimento 5Stelle già in mattinata aveva annunciato il voto contrario, dimostrando ancora una volta, se ce fosse stato bisogno, di essere l’unico partito filo Putin. A differenza del centrodestra che si presenta agli elettori su un programma comune le maggioranze Frankenstein a cui ci hanno abituato le sinistre rosse e gialle si sciolgono come neve al sole” attacca il meloniano.