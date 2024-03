Abruzzo, la frase "rubata" a Giuseppe Conte: "Recuperare 10 punti non è facile"

07 marzo 2024 a

"La situazione è diversa rispetto alla Sardegna. Marsilio dovrebbe spuntarla": ne è convinto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Il riferimento è alle regionali di domenica 10 marzo in Abruzzo, dove a contendersi il ruolo di presidente sono il governatore uscente, Marco Marsilio, per il centrodestra e l'economista Luciano D'Amico per il centrosinistra. "Vincere in Abruzzo è fondamentale perché questa volta abbiamo contro tutti, ma proprio tutti - ha detto Urso, riferendosi al campo largo della sinistra -. E una vittoria ci darebbe la possibilità di smontare subito la narrazione del campo largo a cui il risultato sardo ha dato ossigeno".

Intanto, a sinistra, soprattutto nel Pd, c'è chi ci crede. La speranza è di prendere i voti mancanti tra gli astensionisti delle ultime elezioni. Più cauti invece i grillini. "Certo recuperare 10 punti non è facile…", avrebbe detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, come riporta Augusto Minzolini in un retroscena sul Giornale, riferendosi alla distanza che ci sarebbe tra i due candidati. Si tratta, in ogni caso, di un banco di prova importante per entrambe le coalizioni, soprattutto in vista delle europee di giugno.

A dire la sua, poi, è stata anche la sondaggista e direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri: "Il centro-destra è troppo sicuro di imporsi quando la partita è, invece, estremamente delicata. Noto pure un certo ottimismo nel Pd. Quindi, abbiamo due atteggiamenti contraddittori. L’appuntamento, però è vitale per la Meloni".