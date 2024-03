Giorgia Meloni: "Vacanze? Per me questa parola è come l'unicorno"

08 marzo 2024 a

a

a

Giornata di incontri e di bagni di folla per il premier Giorgia Meloni. Prima un intervento al Teatro Verdi per la firma degli accordi sui fondi di coesione e sviluppo tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il governo, poi la visita alla fiera della floricoltura e della vivaistica: bagno di folla a Pordenone per la premier Giorgia Meloni che oggi ha presenziato all’intesa che sblocca 190 milioni in favore della regione per 17 interventi strategici. Il presidente del Consiglio domani sarà in Umbria, martedì a Trento e Bolzano, mercoledì in Toscana. I fondi "sono straordinariamente importanti per una nazione come la nostra", ha detto prima di chiamare sul palco tutti i sindaci della zona.



"Siamo a oltre la metà delle firme con tutte le Regioni italiane. Non si tratta solo di trasferire le risorse - ha sottolineato -. Nella precedente programmazione su 126 miliardi disponibili erano stati spesi 46 miliardi. Non potevamo più permettercelo". Ed ancora: "Volevamo cercare di garantire che le risorse venissero spese per le priorità, non per cose secondarie. Abbiamo inserito norme per garantire che questi soldi arrivino tutti a terra. Penso sia un lavoro molto prezioso che può fare la differenza".

"Meloni sta dicendo che è stata lei": la Baldino deraglia in tv sui manganelli, per lei finisce male | Video

Poi il premier ha lodato l’intervento del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che ha rimarcato la necessità che le istituzioni collaborino al di là del colore politico. "È un tema di coscienza per i politici seri, fare prevenzione per evitare disastri, quando c’è un disastro si parla di cosa si sarebbe potuto fare prima, nella coscienza dei politici seri c’è il fare tutto quello che si può perché i disastri non arrivino", ha detto la premier che si è poi soffermata a prendere un caffè con i ministri Ciriani e Fitto e con lo stesso Fedriga. "Certo che venire in Friuli Venezia Giulia mentre faccio la quaresima di vino...", ha scherzato. Tornare qui in vacanza? "Per me questa parola è come l’unicorno: una cosa delle favole...". Il presidente del Consiglio alla fiera di Pordenone, nel ’feudo del ministro per i Rapporti con il Parlamento, si è concessa un lungo ’tour’ tra gli stand. Per lei tanti selfie e foto, poi il ritorno a Roma.