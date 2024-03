Basilicata, "Marrese? No, ecco chi appoggiamo": piovono schiaffoni su Schlein e Conte

17 marzo 2024 a

a

a

"Marrese in Basilicata? Non lo sosterremo. Appoggeremo Vito Bardi, un centrista supportato dal centrodestra che ha governato bene": Matteo Renzi, leader di Italia viva, lo ha detto nel corso della trasmissione condotta da Monica Maggioni, in Mezz’ora, su Rai 1. La decisione del suo partito l'aveva comunicata ieri la coordinatrice nazionale, la senatrice Raffaella Paita, secondo cui il sostegno al governatore uscente è per il bene della regione, chiamata a votare il 21 e 22 aprile.

Piero Marrese, invece, presidente della provincia di Matera, è uno dei nomi su cui potrebbero puntare Pd, M5s, Avs e socialisti dopo il ritiro di Domenico Lacerenza. Per ora, però, si parla solo di voci. E a sostenere la sua figura sarebbero soprattutto i dem lucani. "Noi in Basilicata sosteniamo Vito Bardi - ha detto Renzi - fatto fuori dalla guardia di Finanza con un'indagine per me farlocca. Bardi è appoggiato dal centrodestra, ma ha governato bene, è meglio dell'alternativa. Per me va scelto il candidato migliore".

Parlando invece delle elezioni europee, in programma l'8 e il 9 giugno, l'ex premier ha detto: "Vorrei un leader diverso da Ursula von der Leyen, che ha fatto male alle diplomazie europee. Se fossi un socialista direi Antonio Costa, se fossi un popolare direi Mītsotakīs, se fossi di Renew direi Mario Draghi". Infine sul presidente francese Emmanuel Macron: "Sbaglia sulla guerra in Ucraina. Non abbiamo bisogno della sua escalation verbale. Ci riconosciamo nel bisogno di aiutare l'Ucraina, ma i toni accesi di molti politici europei sono concentrati sulla politica interna".