Basilicata, "alternativa di governo migliore": chi è il nuovo candidato di Pd e 5S

E' Piero Marrese il nuovo candidato del centrosinistra per le regionali in Basilicata: al termine della riunione convocata proprio per trovare un accordo e uscire dall'impasse dopo il passo indietro di Domenico Lacerenza, Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e socialisti hanno raggiunto l'intesa sul presidente della provincia di Matera, il cui nome aveva iniziato a circolare già nelle scorse ore. Le trattative sarebbero proseguite a livello nazionale e regionale per l'intera giornata di oggi, domenica 17 marzo. A sostenere Marrese fin dall'inizio sarebbero stati i dem lucani.

"Nel pomeriggio di oggi, le forze politiche del campo democratico, progressista ed ecologista della Basilicata si sono riunite e hanno indicato all'unanimità in Piero Marrese il candidato alla presidenza della Regione per le elezioni del prossimo 21 aprile - hanno scritto in una nota congiunta Giovanni Lettieri del Pd, Arnaldo Lo Muti del M5S, Gianni Rondinone di Sinistra Italiana, Francesco Alemanni di Europa Verde, Livio Valvano del Psi, Massimiliano Taratufolo di Più Europa -. La proposta, che resta aperta ad altre forze civiche dello stesso campo che vorranno aderire, ha l'obiettivo di offrire ai cittadini della Basilicata un'alternativa di governo migliore rispetto a quella fallimentare degli ultimi cinque anni dell'amministrazione Bardi. A partire dalla difesa e dal rilancio della sanità pubblica, distrutta dalla destra, dalla promozione dello sviluppo di qualità e del lavoro, per offrire ai giovani di questa terra di rimanere e tornare, della tutela dell'ambiente e del paesaggio, svenduto dalla destra".

"La proposta di un amministratore capace e credibile come Piero Marrese, sindaco e Presidente della provincia di Matera, rappresentante l'alternativa di buon governo che serve alla Lucania: concretezza, presenza sul territorio, rinnovamento", si legge infine nella nota.