Basilicata, l'incidente di Marrese: le foto dello schianto in auto

Paura per Piero Marrese, presidente della provincia di Matera e candidato in pectore del campo largo alle prossime elezioni regionali in Basilicata. Marrese è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte mentre stava rientrando a casa. All'altezza di Montalbano Jonico, la macchina del politico lucano ha sbandato ed è uscita di strada. Era a bordo di una Bmw, guidata da un autista, che per cause da accertare è uscita di strada all'una sulla strada statale 407 Basentana al km 99.

Alla guida della vettura ci sarebbe stato un autista che è rimasto illeso, così come Marrese. Meno fortunato il sindaco di Montalbano Jonico Giuseppe Antonio Di Sanzo che, nello schianto, si è fratturato una spalla. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati e medicati nell'ospedale di Policoro. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tinchi.

"Non mi sono accorto di nulla perché al momento dell'incidente stavo dormendo" ha raccontato il candidato di sinistra i cronisti. Marrese ha poi rassicurato tutti con un messaggio: "Sto bene ha detto - e al lavoro da questa mattina per il perfezionamento delle liste. Ieri sera, rientrando da Potenza, complici la fatica e la stanchezza, sono rimasto coinvolto con alcuni collaboratori in un incidente stradale. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Ringrazio tutti per l'affetto e la vicinanza. Continuerò a lavorare anche nelle prossime ore per la nostra Basilicata e per il suo futuro". Il tutto è successo all'indomani della ricomposizione del centrosinistra, con l’accordo trovato fra il campo largo e Angelo Chiorazzo, candidato con la sua lista Basilicata Casa Comune. Solidarietà dallo sfidante Vito Bardi, candidato con il centrodestra: "La mia vicinanza a Piero Marrese, che sentirò il prima possibile per sincerarmi che sia tutto ok. Un abbraccio a lui e alla sua famiglia per il grande spavento. L’importante é che stiano tutti bene”.