Alessandra Todde, la scelta populista: "Non sarò a Villa Devoto"

Non sarà nella consueta sede della presidenza della Regione. Alessandra Todde cambia già le carte in tavole e con un pizzico di demagogia, mentre la sua giunta non decolla, cambia indirizzo all'ufficio del presidente. "Dopo l’incontro di ieri con il presidente uscente Christian Solinas a Villa Devoto per il formale passaggio di consegne, voglio condividere con voi il mio impegno per il futuro della nostra amata isola. Villa Devoto rappresenta un simbolo importante della presidenza della Regione Sardegna, una sede che utilizzerò in occasioni di rappresentanza, ma credo che per realizzare il mio obiettivo di essere una presidente veramente operativa, sia utile fare una scelta diversa. Per questo motivo ho deciso che lavorerò principalmente dalla sede di viale Trento, il cuore pulsante dell’attività amministrativa della nostra regione", scrive sui social il presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

E ancora: "Questo non vuole essere un gesto simbolico né demagogico, ma nasce da una decisione maturata dalla convinzione che per essere operativi sia necessario avere una profonda conoscenza di ciò che accade quotidianamente negli uffici, nelle direzioni, e mantenere un dialogo costante con gli assessorati - spiega Todde - Insieme con le rappresentanze politiche e con tutto il personale della Regione, dedicherò il mio impegno a rendere la Sardegna un luogo migliore, più giusto e più prospero per tutti noi".