Europee, Maurizio Lupi annuncia: "Accordo con Forza Italia, una lista comune"

Maurizio Lupi è stato ospite di Monica Maggioni a In Mezz'ora su Rai 3, nella puntata del 7 aprile, e ha affrontato il tema delle prossime elezioni europee dando anche una importante anticipazione per quanto riguarda il centrodestra, in particolare il suo partito Noi Moderati e Forza Italia.

"Abbiamo discusso con il ministro Antonio Tajani per fare una lista comune", ha detto il presidente di Noi moderati durante l'intervista con la conduttrice. "Stiamo lavorando a un progetto comune, manca qualche piccolo dettaglio sul simbolo. Deve essere chiaro che Noi Moderati non si scioglierà in Forza Italia", chiarisce Lupi. "Ma siamo in dirittura d’arrivo e martedì dovremmo chiudere l’accordo per rafforzare la famiglia dei Popolari europei".

In riferimento al caso di Ilaria Salis, la donna di 39 anni italiana detenuta in Ungheria, "il governo sta facendo la sua parte e il ministro Tajani si è mosso con serietà", commenta Maurizio Lupi, ma, avverte, "bisogna abbassare i toni e non arrivare allo scontro politico interno". Quindi ha concluso: "«Se siamo garantisti, non possiamo esserlo a correnti alterne".