Alessandra Todde lascia il seggio alla Camera? Ecco chi subentra al suo posto

"Le comunico la decisione di dimettermi dalla carica di parlamentare della Repubblica". Nel giorno in cui si è celebrato il primo Consiglio regionale in Sardegna, Alessandra Todde ha comunicato alla Presidenza della Camera la sua intenzione di rimettere il mandato in Parlamento. Un passaggio formale annunciato vista l'incompatibilità fra la carica di deputato e quella di governatore. La lettera è stata letta in aula dal vicepresidente di turno, Fabio Rampelli: "La presidenza prende atto della cessazione di Alessandra Todde dal mandato elettorale". Al posto della grillina subentrerà Antonio Ferrara, risultato essere il candidato che segue in ordine progressivo nella lista M5s in Lombardia.

La neo governatrice, a margine della sua proclamazione ufficiale, ha annunciato la sua intenzione di organizzare diversi tavoli con il governo: "Vorrei organizzare un incontro con la premier, ma soprattutto organizzare gli incontri con gli assessori e i diversi ministeri, ho la fortuna di avere una consuetudine in quelle istituzioni e sarà mio compito immediatamente facilitare le relazioni".

Non solo Giorgia Meloni. In programma incontri anche con il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e quello delle Infrastrutture Matteo Salvini: "Stamattina con l'assessore all'Industria Emanuele Cani parlavo dell'intenzione di convocare un incontro da poter fare immediatamente al ministero dello Sviluppo economico, per partire e affrontare temi cogenti in Sardegna. E poi al ministero delle Infrastrutture per il bando in imminente scadenza sulla continuità territoriale. Su questo scontiamo il fatto che avremo una nuova commissione europea con le prossime elezioni, ma nel frattempo ci portiamo avanti con la compagine governativa per avere una visione unica e compatta da portare a Bruxelles".