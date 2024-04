L'Aria che tira, la Malpezzi avverte il grillino: "Non prendiamo lezioni"

12 aprile 2024 a

"Noi nasciamo nel 2013 in maniera molto rigorosa su questo, noi l'intransigenza l'abbiamo sempre mantenuta e sempre la manterremo": Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, in riferimento alle inchieste che hanno scosso il Pd in Puglia e che hanno spinto il leader pentastellato Giuseppe Conte a ritirare gli assessori dalla giunta di Michele Emiliano.

"Attualmente - ha proseguito Silvestri - l'86% delle truffe rilevate dalla procura europea sul Pnrr riguarda l'Italia. Ora, davanti a tutti gli arresti che ci sono, a quello che sta succedendo in Europa sul Pnrr, a come il governo sta gestendo male i presidi anticorruzione, vogliamo mantenere un'asticella alta e un'intransigenza di fondo sul tema della corruzione? Noi stiamo dando un supporto al Pd".

Le sue parole hanno fatto saltare dalla sedia Simona Malpezzi del Pd che, in collegamento con il talk, ha detto: "Trovo che questo discorso sia inaccettabile, non prendiamo lezioni da nessuno e soprattutto da chi ha dimostrato di essere concavo e convesso a differenza del Pd. Nessuno può gettare ombre sull'integrità e sulla serietà con cui il Pd affronta la lotta alla corruzione. In qualsiasi partito, purtroppo, ci sono le cosiddette mele marce ma c'è la giustizia che poi farà il suo corso. Se Conte pensa tutto il male del Pd allora non ci si può alleare".