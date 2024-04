Bari, indagato Alessandro D'Adamo, assessore al Bilancio: Decaro gli revoca la delega

15 aprile 2024 a

a

a

Altra tegola sulla sinistra e grande imbarazzo per Antonio Decaro a Bari. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, l'assessore al Bilancio del Comune di Bari, Alessandro D'Adamo, 45 anni, è tra gli indagati dell'inchiesta dell'Eppo (Procura europea) di Roma per truffa ai danni dello Stato in relazione ai fondi per il programma Garanzia Giovani. A quanto si apprende D'Adamo ha subito una perquisizione dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari, su delega del pm romano Francesco Testa. Il sindaco, Antonio Decaro, gli avrebbe revocato l'incarico in Giunta.

L'inchiesta è incentrata sull'associazione Kronos, riconducibile a D'Adamo e alla sorella Annalisa, ch avrebbe commesso irregolarità nella gestione del programma europeo. Le accuse nell'ambito dell'indagine sono di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, per fatti commessi in Bari dal 2019 al 2022. "’esercizio di importanti funzioni pubbliche quali quelle di assessore - ha detto Decaro commentando la revoca dell'incarico a D'Adamo - deve essere privo di qualsiasi sospetto. È un dovere nei confronti dei cittadini e consente agli interessati di potersi difendere liberamente". Insomma, un altro caso che agita e non poco la sinistra e mette in discussione il ritornello della superiorità morale. Di fatto questa indagine mina ancora di più la tenuta del campo largo già esploso in Puglia sotto i colpi del duello tra Conte ed Emiliano. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.