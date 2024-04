L'antisemitismo nella università e il futuro della Ue

17 aprile 2024 a

a

a

Gli scontri alla Sapienza sono la conferma che qualcosa è andato storto nella storia dell’Occidente. I manifestanti che tentano l’irruzione nel Rettorato e addirittura nella sede del Commissariato Università, sono il pezzo in cronaca che è la punta dell’iceberg. C’è un problema profondo di educazione, di rispetto delle istituzioni, una lontananza siderale dalla realtà della Storia, dai fatti. L’antisemitismo è diventato un programma da esibire in piazza, sui social, in tv. (...)



