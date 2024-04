Basilicata, Vito Bardi e la profezia sul voto: "Supererò il 50 per cento"

19 aprile 2024 a

Mancano ormai poco più di 24 ore all'apertura dei seggi in Basilicata. La sfida tra il centrodestra e il centrosinistra misurerà la forza dei partiti anche in vista del voto per le Europee che è ormai dietro l'angolo. Da un lato c'è Vito Bardi, governatore uscente e dall'altro Piero Marrese che di fatto, dopo la rinuncia di Lacerenza, ha deciso di accettare la sfida contro il candidato (ampiamente favorito) del centrodestra.

E così quando manca davvero poco al voto, Vito Bardi, in un'intervista a Un Giorno da Pecora, prova a tracciare, facendo gli scongiuri, una "profezia" sugli scenari che attendono i lucani a urne chiuse: "Le elezioni in Basilicata? Sono tranquillo perché spero di potercela fare. Sono il candidato di centrodestra a cui hanno aderito anche Iv e Azione. Oggi verranno in Basilicata tutti i leader del centrodestra. Calenda? Durante la campagna elettorale è venuto, chiunque vuole venire è ben gradito", afferma Bardi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"Il campo larghissimo l'ho fatto io": Bardi si confessa a 7 giorni dal voto

"Mi sto preparando" al comizio di oggi, "in una giornata fredda, fanno tre gradi, ma noi riscalderemo la piazza. Previsioni percentuali? Io sono superstizioso. Qualche oggetto portafortuna? Ho un cornetto che mi ha portato tanta fortuna da tanti anni. Penso di poter andare oltre il 50%? Penso di superarlo", ha concluso Bardi a Rai Radio1.