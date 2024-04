Giuseppe Conte, la frase rubata: "Le inchieste in Puglia valgono il 2%"

19 aprile 2024 a

Chi di toga ferisce, prima o poi di toga perisce. Una dura lezione che il Pd sta imparando a proprie spese. Dopo Napoli, Torino, Bari, la Regione Puglia, i magistrati hanno messo ai domiciliari l'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Rieletto con delle civiche, aveva lasciato i dem nel 2021, ma il marchio è rimasto. E a godere delle sventure altrui è Giuseppe Conte, pronto al sorpasso alle europee.

La strategia del Movimento 5 Stelle è chiara: puntare tutto sulla buona vecchia "questione morale" per rubare consensi ai dem. Dal quartier generale dell'avvocato di Volturara Appula sono sicuri: il caos giudiziari attorno al Pd "vale almeno due punti percentuali per noi". Ecco quindi che in casa grillina ogni momento diventa buono per rimarcare i guai dei dirigenti della Schlein: "La battaglia del Movimento e di Conte non è contro il Pd, è contro la corruzione. Ovunque essa sia" ha detto il capogruppo alla Camera del M5S Francesco Silvestri. "Il presupposto della collaborazione con i dem è che vogliano fare un po' di pulizia" gli ha fatto eco il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli.

Elly Schlein, alle prese anche con le lotte interne al suo partito, sta provando con tutte le forze a parare i colpi. Il tutto, però, senza contrattaccare. Secondo la segretaria dem "non bisogna rispondergli: il nostro elettorato chiede unità contro le destre e punisce chi alimenta la divisione interna: se gli replichiamo diamo solo visibilità". Elly punta tutto sul lanciare la campagna per le europee il prima possibile. Il punto di svolta dovrebbe essere la direzione che approverà i nomi dei candidati: "Il termine per la presentazione delle liste è il 30 di aprile e noi le approveremo il 21, 10 giorni prima, a differenza da quanto fatto nelle due precedenti tornate elettorali europee quando il Pd arrivò a 24 ore dalla scadenza, e a differenza di quanto stanno facendo gli altri partiti" ha detto Schlein.