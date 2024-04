Tomaso Montanari, il tweet è un caso: "Almeno oggi tornate nelle fogne e tacete..."

25 aprile 2024 a

"Ma almeno oggi tornate nelle fogne e tacete...". Questo il commento postato su X dallo storico dell’arte Tomaso Montanari a un articolo del Secolo d’Italia, quotidiano online edito dalla Fondazione Alleanza Nazionale, dal titolo "I vecchi resistenti guardavano al futuro, i nuovi antifà fanno prediche e business. Ecco chi sono": nella foto che accompagna l’articolo compaiono i volti di Christian Raimo, di Antonio Scurati e dello stesso Montanari.

Insomma ecco come il prpf che dà lezioncine di democrazia tratta la stampa italiana conservatrice. Un tweet, quello di Montanari che di fatto sta scatenando un vero e proprio putiferio. Secono il rettore dell'Università per stranieri di Siena nessuno deve permettersi di contestare le sue opinioni e nemmeno quelle di chi si adagia sulla sua stessa linea politica. Intanto anche questo 25 aprile è stato segnato da insulti e tensioni di piazza. L'episodio più increscioso a Roma dove durante la manifestazione di questa mattina sono volate parole grosse contro chi teneva in mano bandiere con la stella di David. "Ebreo cane" infatti è quanto urlato in arabo ("Yahud kalb" la frasepronunciata, ndr) da un manifestante questa mattina nel corso della manifestazione pro Palestina organizzata a Roma a Porta San Paolo per la festa della Liberazione del 25 aprile. E sul caso Montanari è arrivata la piena condanna da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti.