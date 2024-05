Pier Luigi Bersani, veleno sul governo: "Vuole rompere i legami sociali"

02 maggio 2024 a

Pier Luigi Bersani versa ancora veleno sul governo e sul premier Giorgia Meloni. Per capire e comprendere bene quanto siano ormai gravi gli attacchi mossi dai progressisti occorre leggere per bene cosa ha detto l'ex segretario del Pd. "Questo Governo sta lavorando con un’idea: rompere dei legami sociali, sanità, fisco, lavoro, per creare un altro blocco sociale, e non accostandosi alla Costituzione adeguandosi un pò, ma creando una cesura con la Costituzione, creando un nuovo inizio. E così si spiegano il premierato e l’autonomia differenziata", ha affermato Bersani intervenendo a Firenze sulla possibilità di un’alleanza Pd-M5s in questa tornata elettorale a margine dell’evento "Comunità che cura e si prende cura" con il segretario regionale dem, Emiliano Fossi e la candidata sindaca, Sara Funaro.

"Sta succedendo - sottolinea Bersani - qualcosa in questo periodo che può creare un fatto nuovo per la Repubblica italiana, molto negativo. Quindi, io spero che la gente abbia già visto sulla porta di casa gli effetti delle politiche che stanno facendo".

Insomma, aggiunge l’ex segretario dem, "volete che Meloni e gli altri non abbiano nessun parente che gli dice che code ci sono per avere un esame? Volete che non lo sappiano? Lo sanno benissimo, è che hanno in testa un’altra strategia, lasciar correre la privatizzazione dei servizi, e dire a quelli a cui abbassano le tasse di farsi una assicurazione con quei soldi". "È in corso questo", ha concluso Bersani.