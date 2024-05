Giorgia Meloni sulla jeep militare? Il video che farà impazzire la sinistra

03 maggio 2024 a

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla celebrazione del 163esimo anniversario dalla costituzione dell'Esercito, in corso oggi 3 maggio all’ippodromo militare a Roma, a bordo di una jeep militare. Accompagnata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto e sotto una fitta pioggia, la premier ha reso omaggio a membri dell’Esercito presenti rimanendo in piedi all’interno del veicolo scoperto.

Durante l'evento è stato riprodotto un vero e proprio scenario di guerra, con tanto di colpi di artiglieria, esplosioni di granate ed elicotteri militari di supporto alle truppe di terra. Il velivolo rimasto sospeso a mezz'aria ha prima calato i "rinforzi" pronti a entrare in azione, poi li ha portati in salvo trainandoli in volo con delle corde.

Non poteva mancare in conclusione il bombardamento aereo da parte dell’aviazione, con annessa esplosione. Il tutto sotto gli occhi compiaciuti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro della Difesa Guido Crosetto e del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello.

Precedentemente quattro paracadutisti si erano esibiti con un lancio in cui avevano aperto in volo le bandiere dell’Italia e della Difesa. Il gruppo è poi stato salutato dalla premier a cui hanno donato una bandiera tricolore con tanto di dedica.