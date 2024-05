Generale Vannacci, Vittorio Sgarbi sbrocca: "Non rompete i co***! Salvini fa il ca*** che vuole"

03 maggio 2024 a

Siamo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo su La7, la puntata è quella di venerdì 3 maggio. Al centro del dibattito, ovviamente, le elezioni europee: manca poco più di un mese al voto ed è tutto un gran discutere di liste, capilista e candidatura.

Si pensi infatti alle polemiche per "Giorgia" da scrivere sulla scheda, oppure a quelle contro i leader che hanno scelto di candidarsi, infine quelle tutte interne al Pd, con Elly Schlein de facto sfiduciata dal suo stesso partito sul nome nel simbolo. Ma se si parla di polemiche, il "re" è il generale Roberto Vannacci, il candidato della Lega che sta facendo ammattire la sinistra.

E insomma, gira che ti rigira, a L'aria che tira si parla ancora di lui. Peccato che la circostanza non piaccia a Vittorio Sgarbi, il vulcanico critico d'arte fresco di candidatura in Europa con Fratelli d'Italia, il quale parte in quarta: "Per quel che riguarda Vannacci, l'errore più grave è che questa è la quinta trasmissione a cui partecipo da che è iniziata la campagna elettorale in cui si parla solo di Vannacci. Ma perché? È una candidatura intelligente di Salvini, che non si candida, per acchiappare voti", rimarca Sgarbi.

Storia chiusa? Nemmeno per idea, perché ovviamente Parenzo non arretra di un millimetro. "Siccome nel proporzionale la storia di ogni persona è il valore aggiunto al partito, vuol dire che vuoi portare in Europa i valori di Vannacci", afferma rivolgendosi a Sgarbi. Il critico per tutta risposta lo dileggia: "Eri più intelligente una volta. Le idee della Lega sono quelle di Vannacci", sintetizza Sgarbi. E ancora, aggiunge: "Salvini fa una cosa nobile a non candidarsi e lo critichiamo per Vannacci? Critichiamo la Meloni perché candida se stessa e Salvini perché candida un altro? Ognuno fa quel che vuole, non rompete i cog***! Salvini è stato intelligente... ma farà il ca*** che vuole? Solo di Vannacci parliamo...", conclude un incontenibile Vittorio Sgarbi.