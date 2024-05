Beppe Grillo sfotte gli scioperanti del soviet Rai: "Perché vi ringrazio"

07 maggio 2024 a

C’era una certa curiosità per capire come i grillini avrebero commentato lo sciopero in Rai. Alla fine bocche cucite. L’unica voce del Movimento 5 Stelle sulla mobilitazione (fallita) del sindacato “rosso” Usigrai è arrivata dal fondatore Beppe Grillo, che ieri - ricordandosi che è un comico - ha irriso così i giornalisti che hanno deciso di non lavorare: «Grazie all’Usigrai per lo sciopero giornalisti. Per la prima volta seguo il ciclismo, immagini bellissime, suoni reali. Bellissimo il non commento» ha scritto Grillo su “X” (l’ex Twitter, ndr). «Speriamo», ha proseguito Grillo, «che continui nel calcio e negli altri sport». Qualcuno ha risposto, ironizzando a sua volta: «Speriamo che anche i grillini, in parlamento, ci vadano muti».