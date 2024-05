Gasparri contro Schlein: "Teppismo istituzionale, falliti e disperati"

08 maggio 2024 a

a

a

"Schlein e compagni non rispettano nemmeno la Festa della Repubblica del 2 Giugno e vogliono, in quella data, fare una ulteriore manifestazione contro le riforme in discussione in Parlamento per modernizzare la Repubblica": Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, ha commentato così l'annuncio della segretaria dem, che ha invitato tutti a partecipare a una manifestazione a Roma sulla Costituzione e sull'Europa federale il 2 giugno. Una manifestazione "contro la disintegrazione che vuole questa destra, in Europa e in Italia" e in particolare contro il premierato, riforma cara al governo.

"Calpestano le date con un teppismo istituzionale degno di miglior causa - ha proseguito Gasparri in una nota -. La pochezza delle loro proposte, la disperazione per il loro fallimento li porta anche a dissacrare momenti importanti di celebrazione della nostra Repubblica. Per loro anche il 2 Giugno deve essere giorno dell’odio, dell’insulto e dell’ignoranza". Anche se infine ha aggiunto: "Ma dobbiamo dire grazie a chi ha messo la Schlein alla guida del Pd. Una scelta più utile a noi era difficile da individuare".

"L'uomo solo al comando c'è già stato": Schlein altra sceneggiata in piazza per il 2 giugno

Tornando al premierato, la Schlein, intervenendo all'assemblea del gruppo Pd in Senato, ha parlato di "un'accelerazione dettata da ragioni elettoralistiche, che pensate quanto sono fuori posto quando si maneggia o meglio si tenta di manomettere la Costituzione". E ancora: "Non avendo e non potendo rivendicare risultati sul terreno economico e sociale, cercano di avanzare su questo pericoloso terreno del premierato e dell'autonomia differenziata, di questo cinico baratto, per aver qualcosa da poter sventolare e rivendicare prima delle elezioni europee".