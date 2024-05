Salvini-Conte, faccia a faccia da Vespa dopo quello Meloni-Schlein

10 maggio 2024 a

Non ci sarà solo il duello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Dopo il confronto tra il presidente del Consiglio e la segretaria del Pd, che è stato annunciato dai rispettivi staff, per il 23 maggio, ci sarà anche quello tra il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. I due sono già stati invitati da Bruno Vespa per un analogo faccia a faccia a Porta a porta, che avverrà con le stesse modalità di messa in onda, secondo quanto fa sapere la trasmissione.

Proprio il M5s, aveva parlato di violazione della par condicio. "Il confronto a due con le sole Meloni e Schlein a sfidarsi nel salotto di Bruno Vespa rischia di violare pesantemente la par condicio". La questione era stata sollevata dal capogruppo grillino in Vigilanza Rai, Dario Carotenuto.

"Regole violate". Meloni e Schlein da Vespa? La sinistra e i 5s impazziscono

"Non è consentito a nessuno, e alla tv pubblica in particolare, prestarsi a quello che è a tutti gli effetti un escamotage per forzare le regole del gioco in vista delle europee", aveva continuato. "Siamo alla vigilia di elezioni dove la dinamica maggioranza/opposizione non esiste, perché ciascuna forza politica va per conto suo. Ancora non c’è il premierato, per fortuna, e la Rai non può far finta che lo scontro sia solo a due, né Meloni può scegliersi l’avversario a suo piacimento".

Ufficiale: faccia a faccia Meloni-Schlein da Vespa, la data da cerchiare in rosso

"Non ci interessa avere spazi in più ma siamo intransigenti nel dire no a giochetti di questo tipo", aveva poi ribadito Carotenuto. "Già le liste elettorali sono piene di nomi che sono una presa in giro per gli italiani perché non andranno mai a Bruxelles, la Rai non può prestarsi a questa ulteriore presa in giro degli italiani. Chiediamo che non solo al Movimento 5 stelle e a Giuseppe Conte, ma ai leader di tutte le forze politiche venga riservato un trattamento analogo, con esattamente gli stessi tempi e le medesime fasce orarie e di ascolti". E così infatti sarà.