Elly Schlein in piazza il 2 giugno? "C'è Mattarella": la mollano anche a sinistra

11 maggio 2024 a

a

a

Elly Schlein ha annunciato che il 2 giugno, festa della Repubblica, a Roma manifesterà contro la riforma del premierato, e ieri Carlo Calenda le ha risposto criticandola, di nuovo.

«Penso che ci sia un pezzo di opinione pubblica che si sta radicalizzando in termini di protesta», ha dichiarato il leader di Azione, «bisogna stare attenti ai toni che si utilizzano, bisogna fare attenzione a non alimentare questo clima. Sono contrario al premierato», ha tenuto a sottolineare Calenda, «ma il 2 giugno è la festa della Repubblica, con il presidente Sergio Mattarella a officiare la festa. Quel giorno non si fanno manifestazioni di protesta al premierato, è sbagliato», ha rimarcato l’ex ministro intervistato in serata da Sky. «Bisogna tenere i toni bassi ed essere responsabili. Oggi bisogna stare molto cauti».

"Almeno il 3% in più alle urne": il sondaggio di Porta a Porta che cambia il quadro

Sul premierato è intervenuto anche Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia: «Il Pd vuole i governi che nascono dall’imbroglio di Palazzo, perché solo nell’imbroglio privo di legittimazione popolare il Pd ha avuto i vari Gentiloni e Letta a Palazzo Chigi. Per noi il voto dei cittadini deve contare. Il cittadino deve poter scegliere un premier come sceglie i sindaci o i presidenti di regione. E nessuno contesta quei sistemi. Non si può affidare al singolo parlamentare che cambia schieramento l’alterazione della volontà popolare e della democrazia».