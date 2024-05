Pd, Chiara Gribaudo si inventa il saluto romano del candidato FdI

Lorenzo Cafarchio 14 maggio 2024 a

Il candidato salutava e il Pd vedeva un saluto, un saluto specifico: saluto romano. Coi primi caldi la campagna elettorale accende i suoi motori. Il Piemonte in alcune zona vedrà sul tavolo degli elettori tre schede quella per le Europee, quella per le Regionale e quella per le comunali.

A Tortona 8 e 9 giugno vogliono dire corsa a Palazzo Giudobono. Sabato scorso il centrodestra ha presentato i candidati della coalizione a supporto del sindaco uscente Federico Chiodi. Quando è il turno di Fratelli d’Italia tra i vari volti si staglia quello di Andrea Mantovani. Viene chiamato, sale sul palco, la folla lo accoglie in tripudio e con un gesto audace saluta la folla. Fascisti su Marte, pardon su Tortona, secondo il Piddì. Un saluto ai sostenitori della coalizione che governa la città diventa l’ennesimo caso frutto delle fantasie più sfrenate della sinistra piemontese. Il circolo democratico cittadino, nella serata di domenica, è partito all’attacco social e non si sono fatti attendere i rifornimenti. Il vicepresidente del Pd la cuneese Chiara Gribaudo ha frapposto il suo X contro il ritorno del 28 ottobre 1922. «Un gesto disgustoso, come disgustosi sono stati gli applausi. C’è un clima orrendo. Il partito di Meloni e il candidato Sindaco prendano subito le distanze».

Maledetti tortonesi come potete applaudire i candidati di Fratelli d’Italia, come potete non aver visto il saluto romano. In questo bailamme abbiamo raggiunto telefonicamente il candidato consigliere Andrea Mantovani. Ci accoglie, dall’altra parte A sinistra la foto del candidato consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Mantovani che dal palco saluta. Sopra: il twitter del vicepresidente del Pd la cuneese Chiara Gribaudo scritto sotto la foto della cornetta, con il sorriso di chi è consapevole di aver ricevuto un prezioso assist dall’opposizione locale: «Il Partito Democratico non avendo argomenti strumentalizza un semplice saluto rivolto ai tanti cittadini che da anni supportano il mio operato e quello di FdI sul territorio tortonese.

Sui miei profili social ho condiviso le fotografie di tanti leader della sinistra che sembrano intenti a salutare romanamente. Tutto questo dimostra quanto il PD sia fuori dalla realtà inseguendo dei fantasmi. Ci tenevo a ringraziare il circolo cittadino piddino per la grande pubblicità gratuita nei miei confronti. Ho ricevuto decine e decine di messaggi di solidarietà». A furia di cercare ovunque braccia tese verso il sole l’abbaglio è dietro l’angolo. Mantovani uscito il comunicato sulla pagina Facebook del PD tortonese ha pubblicato il video, integrale, in cui si vede chiaramente che il candidato saluta semplicemente le persone sotto il palco. Un saluto non romano, un saluto tortonese che riempe di collera il Partito Democratico.