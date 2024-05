Rita Dalla Chiesa: "Questa è la vera dittatura, i fascisti sono loro", sinistra ko

19 maggio 2024 a

a

a

Quanto accaduto a Pisa è estremamente grave. Gli studenti pro-Palestina hanno impedito al ministro Anna Maria Bernini di incontrare alcuni attivisti di Forza Italia. È stata proprio l'esponente azzurra e ministro per la Ricerca e l'Università a spiegare quanto accaduto: "A Pisa, studenti pro-Palestina, fermi dove dovevamo tenere una manifestazione elettorale di Forza Italia, ci hanno impedito di parlare. Noi abbiamo ascoltato i loro slogan e le loro urla, mentre e loro ci hanno impedito di realizzare la nostra iniziativa. Questo è totalmente fuori da ogni perimetro democratico. Noi siamo convinti che per essere ascoltati bisogna imparare ad ascoltare. E oggi non solo non siamo stati ascoltati. ma non siamo stati messi nelle condizioni di fare la nostra manifestazione. Mi sto battendo da mesi perché gli studenti possano, all’interno delle università, manifestare liberamente il loro pensiero critico. Oggi studenti o sedicenti studenti pro-Palestina ci hanno impedito di parlare".

E su questo spiacevole episodio è intervenuta Rita Dalla Chiesa, parlamentare di Forza Italia. Su X il suo sfogo è stato condiviso da diversi utenti: "Inaccettabile la violenza degli studenti di Pisa contro la libertà di pensiero e di parola. Questa è la vera dittatura. I fascisti sono loro. Solidarietà totale al ministro e ai giovani di Forza Italia. La violenza non ci appartiene. I vostri nemici siete voi stessi".