Giorgia Meloni, videomessaggio a Vox: "Quando la Storia chiama non ci tiriamo indietro"

Giorgia Meloni interviene con un videomessaggio alla convention di Vox in vista delle Europee e mette a fuoco quali sono i temi su cui concentrarsi in questa campagna elettorale: "Caro Santiago, caro Jorge, cari amici di Vox, cari patrioti spagnoli, avete avuto il coraggio di non lasciarvi influenzare dal pensiero unico dominante. Avete deciso che i valori conservatori sarebbero sempre stati i pilastri della vostra vita. Avete scelto di lottare per ciò in cui credete. Siete l’unico futuro possibile per l’Europa", ha affermato il premier.

"Un continente stanco, sottomesso e coccolato che ha pensato di poter scambiare l’identità con l’ideologia, la libertà con la comodità, e che oggi paga inevitabilmente il prezzo delle sue scelte. Ma non tutto è perduto. Quando la storia chiama, quelli come noi non si tirano indietro. Non lo abbiamo fatto finora e non lo faremo, tanto meno adesso. Caro Santiago, amico mio. Abbiamo iniziato il nostro percorso comune al Parlamento europeo nel 2019. E da allora i nostri percorsi politici sono sempre stati molto simili. Fin dal primo momento hanno cercato di disprezzarci. Hanno cercato di isolarci. Hanno cercato di dividerci. E hanno finito per rafforzarci".

Poi ha aggiunto: "Oggi può essere un momento differente, siamo in vista di elezioni Europee decisive perchè per la prima volta il risultato di tali elezioni potrebbe porre fine a maggioranze innaturali e controproducenti. È ora di alzare la posta. Noi Conservatori europei siamo il motore ed i protagonisti del Rinascimento del nostro Continente. Noi siamo il motore della rinascita dell'Europa", ha concluso.