Daniele Capezzone svela la figuraccia di Conte: "Spada di fuoco? Per niente"

Daniele Capezzone nel suo Occhio al Caffè, la rassegna scorrettissima di Libero, mette a fuoco i principali temi sui quotidiani nazionali. Al centro delle cronache c'è ovviamente la questione iraniana con la morte del presidente Raisi ma si entra anche nel vivo della campagna elettorale in vista delle Europee 2024 dell'8 e del 9 giugno. E in questo quadro va sottolineata la bordata di Paolo Gentiloni sul Corriere della Sera contro l'ex premier Giuseppe Conte. Di fatto Gentiloni fa sapere che l’Italia ha ricevuto più di 200 miliardi per il Pnrr non per una battaglia di Giuseppi a Bruxelles ma semplicemente per la ripartizione dei fondi avvenuta con un algoritmo. Insomma il leader grillino è stato sbugiardato. "Nessuna lotta con la spada di fuoco, smontata la narrazione di Conte", spiega Capezzone. Qui di seguito il video completo della rassegna stampa.