Marco Minniti, "asset dell'Italia": la lezione al Pd su Giorgia Meloni

Con Giorgia Meloni è cambiato il vento. E se a dirlo è Marco Minniti, forse a sinistra dovranno fare i conti definitivamente con la nuova realtà delle cose. Secondo l’ex ministro degli Interni del Pd, in studio da Tiziana Panella a Tagadà, su La7, la premier italiana Giorgia Meloni è «una Macron capovolta». Tanto forte, autorevole, granitica la prima quanto fragile, sfaldato, tremebondo il francese. Sul video scorrono le immagini del G7 di Borgo Egnazia, con i grandi del mondo in parata accolti dalla presidente del Consiglio.

«Con le elezioni europee – sottolinea l’ex capo del Viminale - viene meno quello che è stato un paradigma italiano. Ogni volta che si facevano gli incontri internazionali, capitava anche a me, nel mio piccolo... Mi dicevano: sì Minniti, ora stiamo parlando con te. Ma l’anno prossimo chi rappresenterà l’Italia? Questo era sempre il punto interrogativo. Invece noi adesso abbiamo una situazione in cui con certezza si sa chi rappresenterà l’Italia per i prossimi tre anni. Mentre gli altri paesi europei sono tutti in grande difficoltà».

Oggi la Francia è nell’incertezza, così come la Germania, «dove la coalizione di governo è stata drammaticamente sfidata, il Regno Unito dove si voterà il 4 luglio e dove è probabile che l'attuale primo ministro non sarà riconfermato. Quello che era un tema utilizzato contro l’Italia, la stabilità, diventa oggi un asset dell’Italia».

