Nuovo codice della strada, patente a punti ed esame: cosa sta per cambiare

Cambiare il sistema della patente a punti e l’esame della patente. Sono i prossimi impegni assunti dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Ho visto i dati sulla patente a punti: è pieno di nonne senza punti sulla patente. Bisogna ripensare questo provvedimento", ha detto il vicepremier e leader della Lega nel corso dell’evento 'Svolte. Sulla strada della sicurezza'.

"Mi auguro che il nuovo Codide della strada venga approvato dal Parlamento rapidamente, a inizio luglio, in modo che per il periodo delle prossime vacanze estive ci siano le nuove norme in vigore", ha aggiunto il ministro. "Lo abbiamo fatto per salvare vite", ha precisato.

Salvini ha riferito inoltre di stare ragionando con i tecnici del ministero su "come cambiare l’esame della patente perché è diventato un terno al lotto". "Non può essere solo fortuna. Ne riparliamo l’anno prossimo, dal 2025 in poi", ha aggiunto il vicepremier ma "non può essere la ruota della fortuna, va fatto qualcosa di più moderno".

Ieri 20 maggio a Bologna, il vicepremier, citando i "3159 morti nel 2022" aveva anche annunciato che stanno "lavorando a un riforma delle concessioni autostradali perché sia il pubblico a farsi carico di ciò che serve agli utenti. A me interessa che si faccia ciò che è necessario e la riforma della gestione delle autostrade dal mio punto di vista serve ad abbassare i pedaggi laddove sono eccessivi e a farsi carico, come Stato, di quello che non sempre i privati riescono a fare".