Alessandra Moretti, sciacallata sul maltempo: "E il governo che fa? Il condono di Salvini"

Al partito degli sciacalli del meteo si iscrive anche Alessandra Moretti, esponente del Pd. Già, una sorta di riedizione del classico adagio che recita "piove... governo ladro". L'Italia infatti sta facendo i conti con una nuova emergenza meteo, Veneto e Lombardia le regioni più colpite. E così, ancor prima che l'emergenza rientri, ecco che si punta il dito contro l'esecutivo.

Siamo a Prima di Domani, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, dove tra i temi affrontati, appunto, c'è il maltempo. Ed ecco che l'europarlamentare piddina prende la mira e apre il fuoco.

"Lo stato d'emergenza è stato decretato addirittura dall'Europa, sono stati stanziati 95 milioni per l'Emilia Romagna, che il governo non ha ancora stanziato a famiglie e ad imprese", premette riferendosi alla regione rossa - si pensi a cosa è accaduto durante il governo di Stefano Bonaccini - ha pagato un prezzo altissimo per gli eventi meteorologici estremi (ma la matrice Pd della regione, Moretti, preferisce ometterla).

E ancora, aggiunge: "Si agisce sempre dopo: i bacini di laminazione che vengono fatti dopo, la pulitura degli argini. E cosa succede in questo paese? Nelle aree più delicate si cementifica selvaggiamente, continuamente si realizzano edifici laddove non dovrebbero essere realizzati. E poi il governo cosa fa? Il ministro Salvini decide di fare un bel condono", conclude la sua intemerata. Già, colpa del governo e di Matteo Salvini (il quale, bene sottolinearlo, non promuove alcun condono, ma piccole sanatorie per irregolarità minori).

https://x.com/Prima_di_domani/status/1792989060786512106