Sondaggi, Fratelli d'Italia domina prima del voto: le distanze (siderali)

Ultimo giorno prima dello stop ai sondaggi. Ecco quindi che impazza la gara fra gli esperti per cercare di avvicinarsi il più possibile ai risultati del voto l'8 e 9 giugno. Anche Emg ha lanciato la sua ultima rilevazione in vista delle votazioni per l'Eurocamera, mostrando il quadro di quello che dovrebbe uscire dalle urne. In testa a tutti c'è Fratelli d'Italia, con il partito di Giorgia Meloni che si attesta al 27%. Nel centrodestra, in seconda posizione, si colloca la Lega: il Carroccio è sondato al 9.3%. Dietro a Matteo Salvini, a debita distanza, Forza Italia: gli azzurri di Antonio Tajani raccolgono il 7.7%.

Guardando a sinistra, il Partito Democratico è il secondo partito del Paese. Elly Schlein e compagni raccolgono il 20.4% dei consensi fra gli italiani. Sopra la soglia di sbarramento, anche grazie all'effetto Salis, Alleanza Verdi Sinistra: il rassembleman di Bonelli e Fratoianni è al 4.3%. Il Movimento 5 Stelle non sembra riuscire a impensierire il Pd per la leadership del campo largo: Conte viene dato al 15.9%, a oltre 4 punti dalla Schlein.

Nell'ex Terzo Polo c'è chi sorride e chi no. Matteo Renzi, fresco di alleanza con Emma Bonino e +Europa, sembra il più sicuro di superare la soglia di sbarramento del 4%. La lista degli Stati Uniti d'Europa è sondata al 4.9%. Azione non può dirsi così tranquilla invece. Il partito di Carlo Calenda è al momento sotto l'asteicella per elegegre europarlamentari, al 3.8. Lontani Catenno De Luca e Michele Santoro: Libertà raccoglie il 2.6%, mentre Pace Terra Dignità il 2.7%