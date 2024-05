Formigli contro Meloni, Donzelli: "Lezioni di pluralismo, ci dispiace per lui"

26 maggio 2024 a

"Giorgia con eleganza e simpatia offre lezioni di pluralismo su La7. Ci dispiace per Formigli che vorrebbe decidere anche i contenuti di un messaggio autogestito da Fratelli d’Italia": a dirlo, in una nota, è il deputato e responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli. "Non ci stupiamo - ha aggiunto - che non comprenda l’ironia con cui Giorgia ha scherzato sulla faziosità e l’autoreferenzialità cui il pubblico di La7 è stato sottoposto dallo stesso Formigli e da altri suoi colleghi. Non ci stupiamo neanche che voglia provare a invadere con la sua visione anche i nostri spot elettorali, ci stupiamo solo come non abbiano capito che, in questo modo, fanno solo crescere Fratelli d’Italia".

Infine Donzelli ha chiosato: "Nel dubbio, col sorriso continuiamo a occuparci degli italiani e dei loro problemi reali". Formigli, riferendosi al video pubblicato dalla premier, su Facebook aveva scritto: "Quel che colpisce di questo video è il salto di qualità. Stavolta la Presidente del Consiglio non attacca i giornalisti di La7. Va oltre e sbeffeggia e insulta milioni di italiani che guardano la nostra rete. La premier di mezzo paese che dichiara guerra all’altra metà".

"Insulta milioni di italiani che guardano La7": Meloni fa impazzire anche Formigli

Nel filmato finito sotto accusa la Meloni si è rivolta al pubblico di La7 dicendo: "Cari telespettatori de La7. È da un po’ che non ci si vede, ma spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell’economia e dell’isolamento dell’Italia a livello internazionale".