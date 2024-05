Europee, Meloni: "C'è il margine per una maggioranza diversa"

27 maggio 2024 a

"Oggi c'è il margine per costruire una maggioranza diversa al Parlamento europeo, e per politiche diverse": Giorgia Meloni lo ha detto ai microfoni di Giù la maschera su Rai Radio 1. "Se le cose non dovessero andare così, io ho già dimostrato che con buon senso l'Italia può fare da capofila su molte politiche", ha poi aggiunto la premier.

"Io penso che l'Italia sia tornata centrale e che il dibattito di questa campagna elettorale lo dimostri ampiamente - ha proseguito la Meloni -. Oggi tutti capiscono che siamo quelli che possono fare la differenza e gli unici come Italia e come conservatori possono portare a un cambio passo in Europa". Secondo la presidente del Consiglio, inoltre, "l'Europa deve cambiare priorità, la sfida è un'Europa che si occupi di molte meno cose". Parlando invece della transizione verde, la premier ha spiegato che si è rivelata una sorta di "attacco alla libertà dei cittadini. Io penso che si debba tornare a un principio di sussidiarietà per cui l'Europa fa meno cose e le fa meglio e lascia agli stati nazionali la competenza delle materie più prossime alla vita dei cittadini". E ancora: "Io non cerco compromessi, cerco di cambiare qualcosa che non funziona e se gli italiani mi danno una mano penso di riuscirci. Un'occasione come queste elezioni europee di modificare il quadro non è mai esistita", rimarca la premier. "L'Europa deve diventare un valore aggiunto e non deve essere un ostacolo come molto spesso è stato in questi anni".

Infine, una stoccata alla sinistra e alle loro polemiche sulla presunta TeleMeloni: "I partiti della sinistra hanno occupato manu militari un'azienda come la Rai. Occupata, occupata. E oggi che noi cerchiamo di creare un sistema più plurale, come dimostra anche la vostra trasmissione e la vostra presenza, loro vanno su tutte le furie perché ritengono che il servizio pubblico appartenga a loro. Io non penso appartenga ai partiti, io penso che appartenga ai cittadini e per il poco che mi compete cerco di rappresentare tutti quanti", ha detto rivolgendosi ai conduttori Marcello Foa e Peter Gomez.