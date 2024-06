Paolo Abozzi, il mago della tv e dei bambini a processo: "L'ha resa sua schiava sessuale"

17 giugno 2024 a

a

a

La doppia vita, sconvolgente, di "Mago Paolo". Sono pesanti le accuse che hanno portato a processo Paolo Abozzi, celebre animatore di feste di bambini e più volte apparso anche in tv, Rai 1 compresa.

Il 58enne, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera edizione Roma, è oggi a processo per aver soggiogato una donna fino a convincerla a lasciare marito e figli. Quindi sarebbero iniziato i maltrattamenti, con la vittima diventata letteralmente una sua schiava per sei mesi. Abozzi attualmente è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico: rischia una condanna per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata dall'inferiorità psichica.

La donna ha incontrato per la prima volta Mago Paolo in Sardegna dove è in vacanza con marito e figli. Al ritorno lascia la famiglia per andare a vivere con lui. Il marito inizia a notare inquietanti cambiamenti nella donna: dimagrisce, perde i capelli, accusa dolori e segni sul corpo. Non solo: Abozzi trasforma la libreria di cui la donna è socia in un'attività più vicina al suo mestiere di mago.

Dopo sei mesi la vittima trova la forza di troncare la relazione e Abozzi viene arrestato: gli si contestano "reiterati maltrattamenti" e una manipolazione della vittima "privandola del sonno, somministrandole psicofarmaci, costringendola a pratiche sessuali dolorose e mortificanti, adoperando violenza psicologica e fisica e sottoponendola a uno stile di vita penoso e intollerabile al punto che la persona offesa manifestava intenti suicidi".