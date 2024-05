Giorgia Meloni contro la sinistra: "Occupazione manu militari della Rai"

27 maggio 2024 a

Colpo su colpo, Giorgia Meloni ribatte agli attacchi della sinistra. Si parla ancora della presunta "TeleMeloni", della presunta occupazione della Rai da parte delle forze di maggioranza, accuse per le quali Meloni ha replicato con ironia ribattezzando gli "Appunti di Giorgia", appunto, TeleMeloni. Circostanza che ha fatto scattare la proverbiale mosca al naso alla sinistra, protagonista di una reazione scomposta.

E il premier anche nelle mattinata di oggi, lunedì 27 maggio, respinge al mittente le accuse: "A sinistra hanno occupato manu militari una azienda come la Rai, noi siamo per un sistema più plurale, un sistema che rappresenti tutti e appartenga ai cittadini", ha affermato Meloni a Giù la maschera, programma di Rai Radio 1 condotto da Marcello Foa. Secondo la leader FdI le opposizioni, in sostanza, si lamentano dello stesso sistema che avevano creato e di cui hanno perso il controllo.

Ragioni per le quali serve una riforma profonda del sistema ma, riprende Meloni, "non credo che sia una competenza che spetti al Governo, differentemente da quello che hanno fatto altri. Credo che semmai sia una competenza che spetti al Parlamento".

E ancora, il premier ha aggiunto che la Rai "la immagino come un'azienda più plurale di quanto non lo sia stata in passato". "Il problema non è vogliamo una Rai indipendente, ma vogliamo una Rai dipendente con la sinistra al governo e indipendente quando la sinistra è all'opposizione", conclude Meloni..