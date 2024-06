Conte accusa: "Capitalismo infetto". Emma Marcegaglia lo gela: "Porti rispetto"

01 giugno 2024 a

Scontro totale tra Giuseppe Conte ed Emma Marcegaglia. "Ci contestano di essere statalisti. Ci mancherebbe. Cerchiamo di governare l’economia e di cercare la strada giusta, con la consapevolezza che abbiamo un capitalismo fragile, basato per la maggior parte su piccole e medie imprese, con pochi asset strategici, che si regge su basi relazioni. In alcuni casi un capitalismo infetto, il modello Liguria che capitalismo è? Di chi si procaccia la proroga delle concessioni sulla base di incontri privati in luoghi privati, senza nessuna trasparenza dei processi decisionali", attacca il leader del Movimento 5 stelle rivolgendosi ai Giovani Industriali a a Rapallo.

E a stretto giro arriva la risposta di Emma Marcegaglia, past president di Confindustria e presidente del B7. "Sentire un leader politico che parla di ’capitalismo infetto' a me, perdonate il termine, fa girar le balle. Siamo gente seria, serve rispetto", tuona la Marcegaglia dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori, replicando all'ex premier Conte, intervenuto a Rapallo in videocollegamento.

"E sentire dire che i giovani imprenditori aderiscono a una economia di guerra, quando i giovani dicono che bisogna difendere l’Ucraina", conclude ancora la Marcegaglia, "vuol dire essere dalla parte di chi soffre e sta male contro chi usa la violenza".

Dopo queste parole molto risentite Conte precisa: "Conosco bene Emma Marcegaglia e credo abbia frainteso il mio intervento. Nel parlare di capitalismo infetto mi riferivo a quel sistema malsano che emerge anche dalle inchieste giudiziarie in cui l’imprenditore cerca un rapporto privilegiato con il politico di turno e poi ne finanzia la campagna elettorale. Questo rappresenta una gestione infetta dei rapporti tra politica ed economia, il privilegio accordato a un singolo imprenditore che mette in difficoltà tutti gli altri, e questa è una pratica sleale. Allo stesso modo i finanziamenti che un politico ottiene per questa via svantaggia tutte le altre forze politiche che vogliono gareggiare a parità di condizioni. Credo che su quest’aspetto Marcegaglia possa assolutamente convenire così come la stragrande maggioranza degli imprenditori che sono onesti".