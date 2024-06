Giorgia Meloni, malore improvviso per una sostenitrice: interrotto il comizio

01 giugno 2024 a

a

a

Malore in piazza per una signora che stava assistendo al comizio di Giorgia Meloni in piazza del Popolo a Roma. La presidente del Consiglio ha quindi interrotto il discorso e ha fatto una pausa in attesa che arrivasse un medico ad assistere la sostenitrice. "Facciamo un applauso alla signora. Lo so fa caldo", ha detto, prima di riprendere a parlare, quando sono arrivati i soccorritori.

Militanti e simpatizzanti sono arrivati da tutta Italia e hanno infatti riempito la piazza scelta per la kermesse, sventolando bandiere tricolori e vessilli del partito. "Con Giorgia l'Italia cambia l'Europa", slogan della campagna elettorale di Meloni, campeggia sul grande palco blu allestito sotto la scalinata del Pincio.

Ai bordi della piazza sono stati montati degli stand dove i volontari distribuiscono volantini, bandiere e cappellini bianchi con la scritta "Orgoglio italiano". Tra gli esponenti di Fratelli d'Italia arrivati a Piazza del Popolo Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio e responsabile tesseramento del partito, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, oltre ovviamente al responsabile dell'organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli. "Noi siamo Giorgia" la scritta che compare su uno dei tanti striscioni portati in piazza dagli aficionados di Fratelli d'Italia.