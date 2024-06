Social Card, il contributo sale a 500 euro. A chi spetta, dove usarla

06 giugno 2024 a

Per le famiglie con redditi bassi e figli a carico, torna la social card "Dedicata a te". A presentarla il ministro Francesco Lollobrigida, oggi giovedì 6 giugno nella sala stampa di Palazzo Chigi. Insieme a Lollobrigida il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, alla presenza del viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e del viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci. La principale novità rispetto allo scorso anno è l’aumento dell’importo di 40 euro.

Nel 2024 infatti la social card sale a 500 euro rispetto ai 460 dell'anno precedente. "Dedicata a te" spetta alle famiglie con almeno tre persone, residenti in Italia e con Isee non superiore ai 15mila euro. La priorità spetta ai nuclei familiari composti tra persone di cui uno nato entro il 31 dicembre 2010; seguono i medesimi nuclei con un appartenente nato entro il 31 dicembre 2006.

Non avrà diritto alla social card una famiglia che include un percettore di assegno di inclusione o altre misure di sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico. E ancora, il sostegno non spetta neppure alle famiglie in cui almeno un componente incassa l'indennità di disoccupazione, di mobilità o è in cassa integrazione. La carta sarà operativa da settembre. Inps, insieme ai Comuni, individuerà le famiglie che soddisfano i requisiti per poi contattarle direttamente, informandole della possibilità di poter percepire la card. La distribuzione dello strumento sarà affidato ai Comuni e a Poste Italiane. Stando alle prime stime, i beneficiari saranno 1,3 milioni di cittadini. Per finanziare "Dedicata a te", in Manovra sono stati stanziati 600 milioni di euro, ai quali aggiungere i residui del finanziamento del 2023.

Oltre all'importo caricato sulla card, i beneficiari potranno usufruire anche di una percentuale di sconto sui prodotti acquistati, sconto pari al 15% secondo le intenzioni del governo. Ma tra le associazioni del commercio, con cui va siglato un accordo per poter rendere le carte operative, c’è chi ha fatto presente che lo sconto è troppo alto e non è compensato dall’aumento degli scontrini, come hanno spiegato Coop, Conad, Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione. Insomma, il nodo dell'entità dello sconto deve ancora essere sciolto.

"Per la social card Dedicata a te sono stanziati 676 milioni, 500 euro a tessera, con un aumento di 40,3 euro, e 30mila beneficiari i più, 1.330.000", ha spiegato Lollobrigida nel corso della presentazione dello strumento. "Tutti i beneficiari avranno la disponibilità della carta entro settembre". Introdotte nuove categorie di acquisto come prodotti Dop e Igp, ortaggi surgelati prodotti da forno tonno e carne in scatola. La partenza fissata al primo settembre, ha aggiunto il ministro, è dovuta alla necessità di "permettere una corretta distribuzione della carta attraverso i Comuni e da ritirare alla posta. Ho sentito stamane il presidente dell'Anci che attraverso i Comuni distribuirà la carta. I controlli per garantire la trasparenza saranno fatti dall'Inps che individuerà i beneficiari", ha concluso Lollobrigida.