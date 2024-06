Giorgia Meloni, l'appello: "Domenica decidete voi del vostro futuro"

07 giugno 2024 a

"Domani e domenica sarete voi a decidere del vostro futuro. Sarete voi a decidere quanto l’Italia possa e debba essere forte in Europa". Questa la scritta che accompagna il video che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha postato sui suoi profili social. La leader di Fratelli d'Italia ha lanciato un appello social agli elettori italiani per convincerli a recarsi alle urne e a votare per chi a Bruxelles difende gli interessi del nostro Paese. Contro tutte le imposizioni ideologiche che l'Ue vorrebbe per l'Italia.

"Sabato otto e domenica nove giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo - ha ricordato la leader di Fratelli d'Italia - e si deciderà quale debba essere il futuro dell'Unione Europea che a noi a volte sembra qualcosa di distante ma si tratta invece di questioni che riguardano da vicino la nostra vita ogni giorno. L'Italia dovrà essere forte per difendere i suoi interessi nazionali, forte per portare pragmatismo, serietà nelle scelte dell'Unione europea che sta perdendo il suo ruolo nel mondo. Io credo che si debba votare guardando all'interesse nazionale, e so anche quale sia il partito che da sempre su tutto difende l'interesse nazionale italiano".

Poi il presidente del Consiglio ha sottolineato tutti i traguardi raggiunti da quando approdata a Palazzo Chigi. "In appena un anno e mezzo di governo in Italia - spiega la premier - siamo riusciti a fermare un declino che sembrava inarrestabile, a smentire i profeti di sventura e a ridare fiducia e credibilità alla nostra nazione. Vogliamo portare in Europa lo stesso cambiamento che abbiamo iniziato qui in Italia. Vogliamo un'Europa dove siano i cittadini a decidere e non i burocrati o le grandi lobby. Che faccia quindi gli interessi dei cittadini e dei popoli europei. Tutto quello che non ha saputo fare finora. Difendere i confini dall'immigrazione illegale, tutelare l'economia reale e i posti di lavoro, contrastare la concorrenza sleale che danneggia le nostre imprese, che danneggia i nostri prodotti, difendere veramente la natura - ha aggiunto Meloni - ma lasciando da parte le dannose derive ideologiche e sostenere le famiglie, sostenere la natalità, cosa che non ha mai saputo e voluto fare finora".