Europee 2024, la diretta: Meloni, 2 milioni di preferenze. Vannacci si ferma a mezzo milione

Il trionfo di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, il risultato superiore alle previsioni di Elly Schlein e del Pd, Forza Italia meglio della Lega. Il tracollo del Movimento 5 Stelle e il botto di Alleanza Verdi e Sinistra. E Matteo Renzi e Carlo Calenda che restano entrambi fuori dall'Europarlamento, insieme a Michele Santoro: sono questi i verdetti delle elezioni europee in Italia. Mentre nel resto del continente si registra la vittoria complessiva del Pd, la tenuta sostanziale dei socialisti, luci e ombre per i liberali di Macron (travolto dalla Le Pen) e l'exploit di conservatori e destra, con AfD addirittura secondo partito in Germania. Segui la diretta di www.liberoquotidiano.it.

Ore 07.49 - Foti (FdI): sostenere Ursula? Faremo l'intersse dell'Italia

"Un risultato storico, abbiamo quadruplicato i voti delle scorse europee". Lo spiega Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, in un'intervista alla Stampa, commentando i risultati delle elezioni europee. Per poter contare su numeri certi al parlamento di Strasburgo la maggioranza fra Popolari, Socialisti e Liberali ha bisogno del sostegno o dei Verdi, o dei conservatori di Ecr. "La volta scorsa il nostro partito non sostenne" Ursula von der Leyen, "ciò detto, faremo quel che abbiamo sempre fatto, ovvero l'interesse dell'Italia".

Ore 07.30 - Avs, botto tra gli studenti fuori sede: oltre il 40%

È Alleanza verdi e sinistra la lista più premiata dal voto dei fuorisede alle elezioni Europee. Quando sono stati comunicati quasi tutti voti, Avs raccoglie il 40,5%, seguita dal Pd a 26,6%, Azione-Siamo Europei al 9,7%, M5s al 7,7%. Staccato il centrodestra nelle preferenze degli studenti fuori sede, che per la prima volta hanno potuto votare senza dover tornare a casa: il primo partito è FdI, che raccoglie circa il 3,5% delle preferenze; Forza Italia il 2,4%, la Lega è sotto l'1%.

Ore 07.12 - Forza Italia col turbo in Sicilia

Forza Italia è il primo partito in Sicilia con circa il 23%, con una percentuale che è più del doppio di quella ottenuta dal partito a livello nazionale. Quando mancano solo 500 sezioni su 5.304, gli azzurri hanno 4 punti di vantaggio su Fratelli d'Italia. Nel centrosinistra, M5s è avanti al Pd di un punto e mezzo, 16% contro 14,5%, mentre la Lega si avvicina all'8 per cento.

Ore 07.02 - Affluenza al 49,69% record negativo

Per le elezioni europee ha votato complessivamente in Italia il 49,69% degli aventi diritto, secondo i dati definitivi pubblicati dal Ministero dell'Interno. Il calo è del 6,4% rispetto al 56,09% del 2019. Per la prima volta, in Italia, la maggioranza degli aventi diritto non è andato a votare. A livello europeo, l'affluenza si è assestata al 48,21%, in calo del 6,29% rispetto alla precedente tornata.

Ore 6.39 - Meloni, due milioni di preferenze

Giorgia Meloni detta 'Giorgia' supera i due milioni di voti di preferenza. Non sono ancora scrutinate tutte le sezioni e Meloni ha gia' 527mila voti nel nordovest, 466mila nel nordest, 418mila nel centro, 475mila nel sud e 190mila nelle isole. FdI e' il primo partito in tutte le circoscrizioni eccetto il sud, dove prevale il Pd.

Ore 6.23 - Salvini, "mezzo milione di voti per Vannacci"

"Se Vannacci si avvicina al mezzo milione di preferenze, facendo il primo in tutti e cinque i collegi, vuol dire che il tratto di strada che faremo insieme è approvato dagli elettori leghisti e non leghisti. I dubbiosi della scelta di avere in squadra per cambiare l'Europa il generale Vannacci hanno avuto una risposta dal voto del popolo che ha sempre ragione". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in via Bellerio a Milano.



Ore 6.25 - Lo scrutinio: 59.299 sezioni su 61.650

Risultati provvisori degli scrutini di 59.299 sezioni su 61.650: Fratelli d'Italia 28.85%, Pd 24,05%, Movimento 5 Stelle 9,90%, Forza Italia - Noi moderati Pper 9,72%, Lega Salvini premier 9,15%, Alleanza Versi e Sinistra 6,62%, Stati Uniti d'Europa 3,73%, Azione - Siamo europei 3,31%, Pace Terra e Dignità 2,19%, Libertà 1,23%, Svp 0,53%, Alternativa popolare 0,39%.